UFAK UFAK CUNDA'YA TAŞINIYOR

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası ile mahkemelik olan Ozan Güven, Cunda'da yeni bir hayata başlamıştı. İstanbul'a sadece duruşma için gelip giden oyuncu, duruşma tarihi 19 Ekim olmasına rağmen önceki gün İstanbul'daki evine geldi. Evinden eşyalarını taşıyan oyuncu 'İstanbul'dan temelli mi taşındı?' sorusunu akıllara getirdi. Fakat oyuncunun evini kapatmayacağı, Cunda'dan ev aldığı için bazı eşyalarını oraya götürdüğü öğrenildi.

