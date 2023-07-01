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01 Temmuz 2023 Cumartesi 07:16:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 07:16:00

Üçüzler öğretmen oldu

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Aksaraylı tek yumurta üçüzü Pelin, Selin ve Aylin Akyürek, Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde gösterdikleri başarıyı ilerleyen süreçte de devam ettireceklerine inanıyor.

Eğitim hayatları boyunca hiç ayrılmayan Aksaraylı tek yumurta üçüzü Pelin, Selin ve Aylin Akyürek, Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde gösterdikleri başarıyı ilerleyen süreçte de devam ettireceklerine inanıyor. 22 yaşındaki tek yumurta üçüzü kız kardeşler, "Biz birbirimizi hep tamamlıyoruz" diyor.

Etiketler : aksaray üçüz öğretmen
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