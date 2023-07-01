Üçüzler öğretmen oldu

Eğitim hayatları boyunca hiç ayrılmayan Aksaraylı tek yumurta üçüzü Pelin, Selin ve Aylin Akyürek, Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde gösterdikleri başarıyı ilerleyen süreçte de devam ettireceklerine inanıyor. 22 yaşındaki tek yumurta üçüzü kız kardeşler, "Biz birbirimizi hep tamamlıyoruz" diyor.