Üçüz mutluluğu katladılar

Tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen üçüz evlatlarını üniversitede okutan Meryem ve Yakup Çankaya çifti, koruyucu aile sistemi sayesinde iki çocuğa yuvalarını açtı.

YUVALARINI ONLARA DA AÇTILAR

Niğde'de 1998'de hayatlarını birleştiren Meryem ve Yakup Çankaya, evliliklerinin ilk yıllarında çocuk sahibi olamayacaklarını öğrendi. Koruyucu aile olmayı düşünen Çankaya çiftinin 2001'de tüp bebek yöntemiyle üçüz bebekleri dünyaya geldi. Çankaya çifti, çocuklarını büyüttükten sonra evliliklerinin ilk yıllarında düşündükleri koruyucu aile olma fikrini hayata geçirerek iki erkek çocuğa yuvalarını açtı.

ÇOCUKLAR KALPTE BÜYÜR

Anne Meryem Çankaya, "2017'de bir kız çocuğunu evlat edindik, bir yıl kaldı, sonra annesi aldı. Sonra Talha geldi. Talha 3.5 yaşındaydı, hiç ses çıkaramıyordu. Otizmden şüphelendik, net bir teşhis konulmadı. Bu durumu sevgiyle aştık. Onun konuşmasına yardımcı olsun diye Durmuş Azmi'yi aldık. İkisi birlikte şimdi gayet iyi gidiyoruz" dedi. Anne Çankaya, çocukların karında değil, kalpte büyüdüğüne dikkati çekti.

Üniversite tercihini etkiledi

44 yaşındaki anne Meryem Çankaya, "Çocuklarım, '5 kardeşiz' diyor, 'benim 5 çocuğum var' diyorum. Kızım, sırf Talha'nın konuşamamasından dolayı üniversitede konuşma terapistliği bölümünü tercih etti" dedi.

Onlar gelince sevgi büyüdü

Anne Çankaya "Üçüz çocuk büyüttüm ama onlar gelince gerçekten daha farklı oldu. Merhamet, sevgi, her şey daha da katlanarak büyüyor içinizde. Ayrı bir huzur oluyor" diye konuştu.

Neşemiz arttı, sevinçliyiz

Bir yemek firmasında çalışan baba Yakup Çankaya ise Talha ve Azmi'ye kucak açtıkları için çok mutlu olduklarını belirterek "Severek büyütüyoruz. Onlar gelince evimizin neşesi arttı, sevinçliyiz. Herkese koruyucu aile olmayı tavsiye ederim" dedi.