‘Uçuş rekortmeni' kuş, Mersin'de mola verdi

Aralıksız 11 gün uçarak 12 bin kilometre kateden ve 'rekortmen kuş' olarak tanınan 'kıyı çamur çulluğu' Mersin'in Göksu Deltası'nda fotoğraflandı. Nadir görülen kuş türünü çeken doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Alaska'dan Yeni Zelanda'ya okyanusun üstünden durmaksızın uçarak ulaşmıştı. Denize yakın kıyılarda, deltalarda ve benzer bataklık alanlarda mola verir" dedi.

