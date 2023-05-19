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19 Mayıs 2023 Cuma 13:45:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 13:45:00

Uçan koltuğun sahibi aranıyor

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Ankara'da etkili olan fırtınada 35 katlı apartmanın balkonundan havalanan bir koltuk 2531'inci Sokak'taki bir evin önüne düştü. Mahalle sakinleri şimdi koltuğun sahibini arıyor.

Ankara'da önceki gün öğleden sonra etkili olan fırtınada ağaçlar devrildi, binalardan kopan parçalar ve eşyalar uçtu. Çankaya ilçesi Ümit Mahallesi'nde 35 katlı apartmanın balkonundan bir koltuk da fırtınanın etkisiyle havalandı ve 2531'inci Sokak'taki bir evin önüne düştü. Şimdi mahalle sakinleri koltuğun sahibini arıyor.

Caddedeki 3 iş yeri, koltuk takımına ait bir üçlü, iki tekli parçayı sahibine ulaştırmak için dükkanında saklamaya başladı. Onur Kalmaz, yaşlı bir kadının sabah saatlerinde evine götürmeye çalıştığı üçlü koltuğu alarak, gerçek sahibine ulaştırmak amacıyla ofisinin önüne koydu.

Etiketler : ankara fırtına koltuk uçan koltuk
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