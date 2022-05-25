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25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:30:00

‘Uçan adam' uzay yolculuğuna aday

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda çalıştığı sebze halinde pazar şemsiyesi ile birlikte yerden havalanarak uçan Sadık Kocadallı'yı tüm Türkiye "Şemsiye ile uçan adam" olarak tanıdı. Kocadallı, Türkiye Uzay Ajansı tarafından uzaya gönderilecek Türk uzay yolcusu olmaya aday olduğunu açıkladı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda çalıştığı sebze halinde pazar şemsiyesi ile birlikte yerden havalanarak uçan Sadık Kocadallı'yı tüm Türkiye "Şemsiye ile uçan adam" olarak tanıdı. Kocadallı, Türkiye Uzay Ajansı tarafından uzaya gönderilecek Türk uzay yolcusu olmaya aday olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Türk uzay yolcusu ve bilim misyonu" görevini başlattıklarını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise Türkiye Uzay Ajansından uzaya gönderilecek Türk uzay yolcusundaki kriterleri açıkladı. Duruma ilk olumlu tepki Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "Şemsiye ile uçan adam" Sadık Kocadallı'dan geldi. Uzay yolcusu olmak istediğini belirten Sadık Kocadallı, "Türkiye gündeminde artık biz de meşhur olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız uzaya gitme konusunda Türklerden bazılarını seçiyor. Ben de uçan adam olarak ünlendim. Artık ben de uzaya gitmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım beni de uzaya gönderirse iyi olacak. Kriterlerimin bir kısmı uyuyor bir kısmı uymuyor ama uymayan kriterleri de uydurmaya çalışacağız artık" dedi.

Sebze halindeki esnaf arkadaşları da Sadık Kocadallı'ya destek verdi. Sebze hali esnafından Mehmet Şabap, "Ben de arkadaşıma destek veriyorum. Uzaya gitsin bir esnaf arkadaşı olarak memnun oluruz, kriterleri de uyar" şeklinde konuştu.

Etiketler : Uçan adam Osmaniye Sadık Kocadallı
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