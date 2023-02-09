VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adıyaman'da bir kişi enkazdan 87 saat sonra kurtarıldı
Bakan Koca, deprem bölgesinden son durumu paylaştı!
Bakan Akar: Hatay'da şu anda 4 binden fazla Mehmetçik görev yapmakta
ABD kurtarma ekibi beraberinde 77 tonluk malzeme getirdi
AFAD ve Kızılay'a yapılan bağışlara vergi indirimi uygulanacak
Bakan Yanık: Refakatçisiz çocuklarımızla ilgili her türlü tedbiri aldık
Uçak ambulanslar deprem bölgelerinden 900'ün üzerinde yaralıyı taşıdı
Hatay'da 2 kişi itfaiye ekiplerince depremin 86. saatinde kurtarıldı
Bakan Dönmez, deprem bölgesinde elektrik verme hizmetlerinin hızlanacağını bildirdi
Pakistan'da okullarda Türkiye ve Suriye için bağış kampanyası başlatıldı
Yunanistan depremzedelere insani yardım göndermeyi sürdürüyor
Vesely'den depremzedeler için 500 bin lira bağış
Diyarbakır'da tarihi camiler depremzedeleri misafir ediyor
Boeing'den Türk Kızılay'a 500 bin dolar yardım
38 yaşındaki kadın enkazdan 84 saat sonra kurtarıldı
AB'den BMGK'ye Suriye çağrısı: Yardım için tüm sınır kapıları açılsın
"Afetzede Aktarım Treni" ile 845 kişi Mersin'e taşındı
Cuma hutbesinde depremzedeler için yardımlaşma çağrısı
Başkan Erdoğan, Kilis'te incelemelerde bulundu
Almanya Cumhurbaşkan'ndan deprem açıklaması: Sizin acınız bizim acımızdır
Deprem bölgelerine doğalgaz verilmeye başlanıyor
Yurt dışından gelen yardım malzemeleri vergiden muaf tutulacak
Afşin'de depremzedeler için çadırlar kuruluyor
Seferihisar'da deniz 30 metre çekildi
09 Şubat 2023 Perşembe 21:20:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 21:20:00

Uçak ambulanslar deprem bölgelerinden 900'ün üzerinde yaralıyı taşıdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığına ait uçak ve helikopter ambulanslar ile Cumhurbaşkanlığına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklarla deprem bölgelerinden 900'ün üzerinde yaralının nakli sağlandı- Yaralılar, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 900'ün üzerinde yaralı, uçak ambulanslar, uçaklar ve helikopterlerle Ankara, İstanbul ve çevre illere sevk edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan durumu kritik kişilerin hastanelere nakli için uçak ambulanslar ve helikopterler Türkiye'nin bir ucundan diğerine durmaksızın uçuyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı bünyesindeki 7 helikopter ambulans, 6 uçak ambulans, Cumhurbaşkanlığına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar 24 saat görev yapıyor.

Bu kapsamda depremin etkilendiği bölgelerden Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin'deki hastanelere 900'ün üzerinde hastanın hava yolu ile nakli sağlandı.

Etiketler : Kahramanmaraş Sağlık Bakanlığı helikopter Uçak ambulans

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX