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22 Ocak 2024 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 07:30:00

Üç kardeşin melek kalpli koruyucusu

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Aksaray'da çocuk sahibi olamayan Şaban ve Songül Serin çifti, koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Aksaray'da gördükleri tedavilere rağmen çocuk sahibi olamayan Şaban ve Songül Serin çifti, 5 yıl önce koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Başvuruları olumlu sonuçlanan çift, 3, 9 ve 13 yaşındaki üç kardeşle evlat özlemini sona erdirdi.

Songül Serin, eşi Şaban'ın 2 yıl önce vefat etmesi üzerine, zor günlerinde en büyük destekçisi olan çocuklara hem annelik hem de babalık yapıyor.

"Yavrularım" dediği çocuklara şefkatle yaklaşan 55 yaşındaki Serin, sorumluluğu tek başına alarak çocuklarla yaşamını sürdürüyor.

Etiketler : aksaray aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü koruyucu aile evlat
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