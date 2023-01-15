VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi
İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem
Merve Boluğur, Selen Görgüzel'e ateş püskürdü : Adımı ağzına alma
'Üç kağıtçılar' çetesi çökertildi: 12 gözaltı
Buket Aydın: Benden küçük ama 11 yaş değil
Ustaları andı
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Londra'da silahlı saldırı
TCMB, Türk lirası mevduat için zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi
Doğum oranı düşen Tokyo'da ikinci çocuklar için ücretsiz bakım hizmeti verilecek
Ukrayna: Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısında 1'i çocuk 12 sivil öldü
İsveç basını PKK'ya sayfalarını açtı, ‘terör olayı değil' dedi
AK Parti, 20 Ocak'ta ‘Roman Buluşması' düzenleyecek
Yunan basını 6'lı masadan umudu kesti
Hak ettiğin değeri doğru yerde durursan görürsün!
Bugün burçları neler bekliyor? 15 Ocak 2023 Pazar günlük burç yorumları
Karanlıkta uyanmak biyolojik saati bozuyor
Geçmeyen öksürükte nane-limon işe yaramıyor
Soğuk havalar cildin düşmanı
Elazığ'da korkutan deprem
Tel Aviv'de yaklaşık 80 bin İsrailli gösterici aşırı sağcı Netanyahu hükümetini protesto etti
Başkan Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Belçika Faslı bir imamı sınır dışı etti
İran'da çalışanlara uyarı: Kalın giyinin kaloriferler yakılmayacak
15 Ocak 2023 Pazar 10:40:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 10:40:00

'Üç kağıtçılar' çetesi çökertildi: 12 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Diyarbakır ve İstanbul'da dolandırıcılara yönelik turnusol operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. 3 milyon lira haksız kazanç sağlayan şüphelilerin kağıt fabrikası kurup siparişleri aldıktan sonra ortadan kayboldukları belirlendi.

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı Turnusol operasyon kapsamında Diyarbakır ve İstanbul'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin kağıt fabrikası kurarak bir süre kağıt ve karton üretimi yaptığı belirlendi.

Üretim videoları, tanıtım görselleri ile müşterilere güven veren çete, 38 ayrı olayda 3 milyon lira haksız kazanç sağladı.

Dolandırıcılık sureti ile elde edilen paraların farklı kişilere ait hesaplara yatırıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin para çekme makinelerinden hesaplardaki paraları çekme anları da dosyada yer aldı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda cep telefonları, bilgisayar harddiskleri, sim kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İstanbul'da yakalanan şüpheliler uçakla Diyarbakır'a sevk edildi. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen 12 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Etiketler : diyarbakır istanbul dolandırıcı dolandırıcılık
Büyük İskender rolüne aday!

Büyük İskender rolüne aday!
Setleri özlemişim

Setleri özlemişim
Günümün çoğu spor!

Günümün çoğu spor!
Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Televizyon dizileri düşüşte

Televizyon dizileri düşüşte
43 yaşında üniversiteli oldu

43 yaşında üniversiteli oldu
‘Ayrılık yok' paylaşımı

‘Ayrılık yok' paylaşımı
Madrigal buluşması

Madrigal buluşması
Yarışma için kampa girdi

Yarışma için kampa girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX