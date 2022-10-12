Üç boyutlu yazıcıyla seramik tasarımlar
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Seramik Araştırma Merkezinde, bir yüksek lisans öğrencisinin tez konusuyla başlatılan projeyle 3 boyutlu yazıcıyla seramik ürünler elde ediliyor.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Seramik Araştırma Merkezinde, bir yüksek lisans öğrencisinin tez konusuyla başlatılan projeyle 3 boyutlu yazıcıyla seramik ürünler elde ediliyor. Seramik Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serap Ünal, günde 10 parça üretim yapabildiklerini kaydetti.