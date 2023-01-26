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26 Ocak 2023 Perşembe 20:43:00 - Güncelleme:26 Ocak 2023 Perşembe 20:43:00

Üç aylarım müjdesi Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: AA

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İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" ilk başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili Türkiye'deki camilerde dualarla idrak edildi. Programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.

Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Türkiye genelinde vatandaşlar, birçok camide namaz kılıp dua etti.

İSTANBUL

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç aylar'ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, İstanbul'daki camilerde idrak edildi.

Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Eminönü Yeni Cami, Taksim Camisi ve Çamlıca Camisi'nde program düzenlendi.

Camileri dolduran 7'den 70'e kadın, erkek, çocuk binlerce Müslüman el açarak dua etti.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Program kapsamında okunan Mevlid-i Şerif'e ve ilahilere eşlik eden müminler üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ni yatsı namazına kadar dualarla idrak etti.

OSMANİYE

Osmaniye'de, Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

SAKARYA

Sakarya'da üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dualarla idrak edildi.

KAYSERİ

Kayseri'de, Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.

ARDAHAN

Ardahan'da, Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili idrak edildi.

Vatandaşlar, camilerde yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

KOCAELİ

Kocaeli'de üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dualarla idrak edildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

MALATYA

Malatya'nın Darende ilçesinde Somuncu Baba Cami ve Külliyesinde üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili idrak edildi.

Malatya'da, kent merkezindeki tarihi Hacı Yusuf Taş Camii'de Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili dolayısıyla kent genelinde camilerde program düzenlendi.

İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda yatsı namazının ardından Mevlid-i Şerif okundu, şehitler, güvenlik güçleri ve tüm İslam alemi için dua edildi.

KIRKLARELİ

Kırklarelin'de Regaip Kandili, balkanların ilk camisi Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programla idrak edildi.

Etiketler : regaip kandili kandil üç aylar
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