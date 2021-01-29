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29 Ocak 2021 Cuma 12:03:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 12:03:00

Ubeydullah Dalmış Nereli?

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Ünlü dermatolog Uzman Doktor Ubeydullah Dalmış, 1990 yılının 2 Ocak günü Cizre'de doğdu. Çocukluğundan beri hep doktor olmak isteyen ünlü dermatolog, ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında okulun en parlak öğrencileri arasında olabilmek için çok çalıştı. Zengin bir aile çocuğudur.

Bulgaristan’ın Plovdiv Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyarak mezun olan Ubeydullah Dalmış, tatillerde dahi Türkiye’ye gelmeyerek üniversite bünyesinde çalışmalarına devam etti. Planlanan zamanda tıp fakültesinden mezun olup uzmanlık alanı olarak dermatolojiyi seçti. ( cilt hastalıkları ) Dermatoloji ihtisasını da Plovdiv Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra halen Bulgaristan’da çalışmaktadır.

Tıp dünyasında prestij sahibi olan pek çok dergide bilimsel makaleleri yayınlanmış olan Türk Doktor Ubeydullah Dalmış, alanında elde ettiği başarılar sayesinde hem ülkemizde hem de Bulgaristan’da ün kazandı. Bunun yanı sıra uzmanlık alanlarında göstermiş olduğu başarılar nedeniyle 2016 yılında Barcelona’da düzenlenmiş olan ödül töreninde Dünya İş İnsanları Konseyi tarafından verilen “Yılın En İyi Doktoru” ödülünü aldı.

Uzman Türk Doktor Ubeydullah Dalmış, halen Bulgaristan’da bulunan Armada Kliniği direktörlüğü görevini yürütmektedir. Dermatoloji alanındaki çalışmalarına da devam etmektedir. @Ubeyddalmis kullanıcı adıyla Instagram adresinde alanındaki paylaşımlarına devam etmektedir.

Etiketler : Bulgaristan Plovdiv Üniversitesi Ubeydullah Dalmış
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