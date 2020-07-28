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28 Temmuz 2020 Salı 14:03:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 14:04:00

TYT sınavında birinci olan öğrencisine son model arabasını verdi

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Ankara'da matematik öğretmenliği yapan İlker Nafile, YKS Temel Yeterlilik Testi'nde Türkiye birincisi olan öğrencisine kendi arabasını hediye etti.

Ankara'da yaşayan 18 yaşındaki Gürkan İnal, TYT sınavında Türkiye birincisi oldu.

İnal'ın matematik öğretmeni İlker Nafile, verdiği sözü yerine getirerek birinci olan öğrencisi İnal'a şahsi arabasını armağan etti.

Öğrencisine aracının anahtarını teslim eden Nafile, dersler sırasında öğrencilerini birinci olana otomobili hediye edeceğini söyleyerek motive ettiğini anlattı.

''ÖĞRENCİLERİ MOTİVE ETMEK İÇİN ARABANIN ANAHTARINI GÖSTERİYORDUM''

Nafile, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Öğrencilerim arasından Türkiye birincisi çıkarmak benim 19 senelik meslek hayatımdaki hayalimdi. Kendisi derslerden biraz geç çıkan bir öğrenci olduğu için ben de motive etmek için her seferinde arabanın anahtarını gösteriyordum, 'birinci olursan eğer arabamı sana vereceğim' diye. Bunu sadece bu sene değil, böyle bir birinci öğrenci çıkarmak hayalim olduğu için her sene bu sözü veriyordum; ama bu sene başarabildik, Gürkan başarabildi. Sözümü tuttum.

''EHLİYETİNİ ALINCA BENİ EVE BIRAKIR''

Şu an anahtar bende değil. Gürkan bana derslerde ‘hocam arabanızı bana verirseniz siz eve nasıl gideceksiniz?’ diye takılıyordu. Ben de ona ‘o mutlulukla ben koşarak eve giderim sıkıntı yok’ diyordum. Şu anda araba artık Gürkan’da. Sözümü tuttum. Ama Gürkan'ın ehliyeti yok. Ehliyetini aldıktan sonra beni de evime bırakır artık diye düşünüyorum.”

“MATEMATİK DERSİNİ ÇOK SEVİYORUM”

Gürkan İnal ise “Birinci olduğumu öğrendiğimde çok sevindim. Günde 'şu kadar sayıda soru çözdüm' diyebileceğim bir miktar yok; çünkü hiç çözmediğim zamanlar da olabiliyordu. Çok çözdüğüm zamanlar da oldu; ama genel olarak soru çözmekten ziyade konu çalıştım. En çok matematik dersini seviyorum. Eskiden beri matematiği de çok seviyordum. Üniversite sınav sürecinde de matematik bana çok büyük avantaj sağladı diyebilirim.” diye konuştu.

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