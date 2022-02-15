Twitter'a yeni yazı tipleri yolda

Twitter, topluluk özelliğiyle ilgili yapacağı yenilikleri açıkladı. Twitter sözcüsü yaptığı açıklamada altı çizili, üstü çizili, italik ve kalın yazılar yazmamamıza olanak sağlayacak yeni çalışmalar üzerinde çalıştıklarını belirtti.



Tweetlerde ve yanıtlarda geçerli olan 280 karakter sınırlaması ise devam ediyor. Twitter sözcüsü yaptığı açıklamada ilerleyen günlerde Twitter makaleleri hakkında çalışmalar yaptıklarını ve daha fazla ayrıntı paylaşacaklarını doğruladı.