tv4 ekranlarında yepyeni bir program başlıyor!

"Bil Bakalım", Can Yıldız'ın sunumuyla 28 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da tv4'te sizlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin en farklı, eğlenceli ve renkli kanalı tv4; dinamik, renkli akışı ve programları ile bilgisine güvenen, hem eğlenirim hem yarışırım diyen 7'den 70'e herkesi ekran başına davet ediyor.

İstanbul'un her semtinde her sokağında karşınıza çıkıyor sizleri yarışmamızda buluşturuyoruz. İki yarışmacıyla yapacağımız programımızda müzik, spor, tarih ve daha pek çok konuda sorular soruyor, bilgisiyle rakibini eleyen yarışmacılarımıza ödüller kazandırıyoruz.

"Bil Bakalım" her Cumartesi saat 10.00'da tv4'te.