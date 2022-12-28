28 Aralık 2022 Çarşamba 14:23:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 14:23:00
Tuzla'da doğalgaz borusu patladı! Sabiha Gökçen'de uçuş trafiği normale döndü
Kaynak: AA
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Tuzla Tepeören'de yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tedbir amaçlı durdurulan uçuşlar normale döndü.
İstanbul Tuzla Tepeören'de yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı.
Doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamanın ardından Sabiha Gökçen'de tedbir amaçlı durdurulan uçuşlar normale döndü.
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