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03 Şubat 2023 Cuma 22:26:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 22:26:00

Tuzla'da 700 ton kaçak akaryakıt yakalandı

Kaynak: AA

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Tuzla'da düzenlenen operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da motor yağları üreten bir fabrikaya operasyon düzenledi.

Piyasadan toplanan atık yağların fabrikada işlemden geçirilerek karışımlı akaryakıta dönüştürüldüğü, ardından da piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Fabrikada yapılan araştırmada tanklarda 700 ton işlenmiş yakıt bulunduğunu tespit eden ekipler, ürünlerden numune alarak laboratuvara gönderdi.

Tutanak tutulan işletmeye, laboratuvarda yapılacak incelemenin ardından cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Etiketler : istanbul tuzla Emniyet Müdürlüğü
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