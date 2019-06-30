Tuzla Aydınlı TOKİ Evleri 2019 kura sonucu açıklandı mı? TOKİ Tuzla kurası saat kaçta? soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Tuzla'da 500 konut inşa edilecek. 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin yer aldığı Tuzla Aydınlı TOKİ Evleri projesinde yarın kura çekimi yapılacak. Tuzla Aydınlı TOKİ Evleri projesindeki dairelerin büyüklükleri 85 metrekare ile 128 metrekare arasında değişiyor. TOKİ Tuzla Aydınlı projesi hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor...

TUZLA AYDINLI TOKİ EVLERİ 2019 KURA SONUCU AÇIKLANDI MI?

Tuzla Aydınlı TOKİ Evleri 2019 kura sonucu henüz açıklanmadı. Tuzla Aydınlı TOKİ Evleri 2019 kura sonucu açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ TUZLA KURASI SAAT KAÇTA?

TOKİ Tuzla Aydınlı projesinde yer alan dairelerin kura çekimi yarın saat 10:00'da Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

TOKİ TUZLA EV FİYATLARI NE KADAR?

Tuzla Aydınlı TOKİ projesinde yer alan dairelerin fiyatları 2+1'lerde 199 bin TL'den, 3+1'lerde 349 TL'den başlangıç gösteriyor. TOKİ Tuzla projesindeki dairelerin taksitleri 663,33 TL'den başlıyor.

KURA ÇEKİLİŞİ NASIL OLACAK?

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

2. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

SÖZLEŞME İMZALANMASI:

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.Halk Bankası A.Ş’nin ………………Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalama aşamasında;

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan İstanbul il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.800 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

OTURMA KOŞULU VE DEVİR İŞLEMLERİ :

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.