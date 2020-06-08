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08 Haziran 2020 Pazartesi 18:41:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 19:43:00

Etkisiz hale getirilen terörist Turuncu Liste'den çıktı: Kod adı Doktor Deniz

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığından, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan Sadık Akmaz'ın, Tunceli'nin Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan Sadık Akmaz'ın, Tunceli'nin Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"Doktor Deniz" kod adlı terörist Sadık Akmaz'ın, 2016 ve 2019'da iki askerin şehit edildiği saldırıların faillerinden olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tunceli'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin 1 milyon TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan Doktor Deniz kod adlı Sadık Akmaz olduğu tespit edildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan sözde saha karargahında doktor olarak faaliyet yürüten Doktor Deniz kod adlı Sadık Akmaz olduğu tespit edilmiştir.

Teröristin 2016 yılında Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz’ın ve 2019 yılında Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel’in şehit edildiği saldırının faillerinden biri olduğu belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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