VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yerlikaya duyurdu: “Yolyemezler” adlı suç örgütü çökertildi
İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı
1 Aralık'ta başlayacaktı: Kış lastiği zorunluluğu öne çekildi
Emine Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Kırmızı çizgiyi aştı
Türkiye'den yardım eli! Gazze'den üçüncü tahliye gerçekleşecek
İşgalci İsrail'den Gazze'ye ağır bombardıman: Onlarca kişi hayatını kaybetti
21 Kasım 2023 Salı 15:58:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 15:58:00

TürkMedya'nın acı günü

ABONE OL

TürkMedya ailesinden acı haber geldi. Tercüman Art Direktörü Mehmet Eben vefat etti.

TürkMedya'nın mecralarından Tercüman'da Art Direktör olarak görev yapan arkadaşımız Mehmet Eben hayatını kaybetti.

19 Kasım Pazar günü kalp krizi geçiren Mehmet Eben yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Eben'in ani kaybı başta ailesi olmak üzere sevenleri ve çalışma arkadaşlarını da hüzne boğdu.

Mehmet Eben 20 Kasım Pazartesi günü son yolculuğuna uğurlandı.

2012 yılında 24 TV'de Grafik-Animasyon Uzmanı olarak TürkMedya ailesine katılan Mehmet Eben 43 yaşındaydı.

Mehmet Eben son olarak Tercüman'da Art Direktör olarak görev yapıyordu.

TürkMedya ailesi olarak çalışma arkadaşımız Mehmet Eben'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

Etiketler : Mehmet Eben TürkMedya ailesi tercüman
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba
Alina'dan Serenay'a veto

Alina'dan Serenay'a veto
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
Zeytin hasadı sona erdi

Zeytin hasadı sona erdi
Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX