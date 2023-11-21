TürkMedya'nın acı günü

TürkMedya'nın mecralarından Tercüman'da Art Direktör olarak görev yapan arkadaşımız Mehmet Eben hayatını kaybetti.



19 Kasım Pazar günü kalp krizi geçiren Mehmet Eben yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Eben'in ani kaybı başta ailesi olmak üzere sevenleri ve çalışma arkadaşlarını da hüzne boğdu.

Mehmet Eben 20 Kasım Pazartesi günü son yolculuğuna uğurlandı.

2012 yılında 24 TV'de Grafik-Animasyon Uzmanı olarak TürkMedya ailesine katılan Mehmet Eben 43 yaşındaydı.

Mehmet Eben son olarak Tercüman'da Art Direktör olarak görev yapıyordu.

TürkMedya ailesi olarak çalışma arkadaşımız Mehmet Eben'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.