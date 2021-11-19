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19 Kasım 2021 Cuma 09:59:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 09:59:00

Türkiye'nin kilitlendiği olay: Müge Anlı'da günlerdir aranan Müslüme Yağal'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Akşam

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Günlerdir kayıp yörük kızı Müslüme'yi arama çalışmaları devam ederken olaya ilişkin yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Müge Anlı'nın devreye girdiği Müslüme Yağal olayında 3 yaşındaki kızın son görüntülerine ulaşıldı.

Türkiye, Müge Anlı'da aranan Yörük kızı Müslüme'nin akıbetini öğrenmek istiyor. Mersin'de 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal, sır bir şeklide ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına 10. günde de devam ediliyor. Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti.

Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor.

Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve drone destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.

Çarşamba gününden bu yana devam eden tarama çalışmalarından sonuç elde edilememesi nedeniyle Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında savcılık kararıyla birçok kişinin de ifadesine başvuruluyor.

Öte yandan ailenin de husumetlileri olduğu ortaya çıktı. Yağal ailesi, ekiplerden gelecek sevindirici haberi beklerken, acılı baba Mehmet Yağal, kızını arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Jandarma, AFAD, sağlık, itfaiye ve izci ekiplerinin yanın sıra AKUT ekipleri de ara çalışmalarında önemli görev alıyor. Kayıp çocuğa ait olduğu değerlendirilen ayak izine rastlandığının söylenmesi üzerine bölgede termal kamerayla da tarama yapılıyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı.

Türkiye'nin durumunu merek ettiği küçük kızın sokakta yürüdüğü görülüyor.

Bir başka videoda ise Müslüme'nin küçükbaş hayvanların peşinden gittiği görülüyor.

Etiketler : Müge Anlı Yörük kızı Müslüme arama
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