VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hale getirildi
NATO'dan Rusya açıklaması
Fransa'da kuş gribi alarmı: 5 binden fazla beldede karantina
KİT'lerde 2. çeyrek itibarıyla 104 bin 372 kişi çalışıyor
İstanbul 'Türk Dünyası Gençlik Başkenti' ilan edildi
Kiraladığı 23 evi daha yüksek fiyata başkalarına kiraya verdi
Çin, Ukrayna'daki referandumların ardından krizin çözümü için diyalog çağrısı yaptı
Fırat Çakıroğlu cinayetinde savcı, sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi
Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem anne oldu
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin lira dolandırdılar
Ukrayna: Liman bölgesinde Rus birlikleri kuşatılmak üzere
ABD'den Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı
'Medeniyetlerin beşiği' İznik Dünya Göçebe Oyunları'na hazır
Fransa'da kuş gribi nedeniyle 5 binden fazla beldede kümes hayvanları karantinaya alındı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Çevre Ajansı kimsenin himayesinde değildir
"Sit alanı içerisinde yapılan kaçak yapılaşmaları yıkmak zorundayız"
Anne sütü, hem anneyi hem bebeği "kanser" riskine karşı koruyor
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı
Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Monaco maçı biletleri satışa çıktı
Rusya, Kırım'dan sonra Ukrayna toprağının yaklaşık yüzde 15'ini daha ilhak etti
Ukrayna: Çalışmaya devam ediyoruz ve topraklarımızı kurtarıyoruz
Milli silahlı insansız deniz aracı MARLIN'e yabancı askeri yetkililerden övgü
Fed Başkan Yardımcısı Brainard: Para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek
AB Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını sıkılaştırıyor
30 Eylül 2022 Cuma 17:59:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 17:59:00

Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem anne oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in kız bebek dünyaya getirdiğini duyurdu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, düzenlediği basın toplantısında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 27 Temmuz 2021'de kadavradan alınan rahim nakledilen Erdem'in dün sabah itibarıyla sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiğini söyledi.

Dünyanın ilk rahim naklini 2011 yılında Derya Sert'e gerçekleştirdiklerini anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Tıp dünyasında bu proje aslında bir çığır açmıştı. Bir sürü ülke daha rahim nakli gerçekleştirdi. Biz de yardım ettik. Aslında bu Nobel'e aday bir projedir. Türkiye'de çok anlaşılamadı. Derya 9 yıl gibi bir zamanda hayli aşamadan geçti. 9 yılın sonunda sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Bunun ardından Türkiye'nin ikinci rahim naklini Havva Erdem'e yaptık. İlk nakilde olan tüm tecrübeleri kullanmıştık. Güzel haber sonunda dün geldi. Çok sağlıklı bir doğum oldu. Çok güzel, sağlıklı bir bebeği var. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor."

"İNŞALLAH GELECEK İÇİN BİR UMUT OLUR"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ise rahim naklinin 8 Ağustos 2011'de başlayan bir serüven olduğunu belirtti.

Başarılı rahim nakli sonrasında dünyada teknikleri kullanılarak ameliyatlar yapıldığını ifade eden Özkan, "Hastamız da bebeğimiz de gayet sağlıklı. Aileye çocuklarıyla beraber sağlıklı, uzun bir ömür diliyorum. Bu ümitli haberi bekleyen birçok aileye de inşallah gelecek için bir umut olur." dedi.

Ameliyatın büyük ve özverili bir ekip tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Ömer Özkan, şöyle devam etti:

"Ülkemizde bu ameliyatların yapılabiliyor olmasında, özellikle bu konuda bize güvenen Sağlık Bakanlığının tüm otoritesine teşekkür ediyoruz. Bize güvendiler, biz de onları mahcup etmediğimizi düşünüyoruz. Dış arenada da hem sağlık turizmi alanında hem ülkenin tıp düzeyini göstermesi açısında da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmiş dönemde ilk karaciğer nakli, kalp nakli, böbrek nakli, yüz, kol nakli sükse yaptıysa rahim nakli de o derece önemli. Hatta şöyle bir önemi var bu nakillerin. Bu tür nakiller geçici bağışıklık sistemini baskılıyor. Bebek sahibi olduktan sonra çocuk ve anne sağlıklı bir şekilde normal bir insan gibi ilaç kullanmadan devam ediyor. Hem aileye hem üniversitemize hem de ülkemize hayırlı olsun diyorum."

"29 HAFTALIK OLARAK DOĞUM YAPTI"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim İnanç Mendilcioğlu ise 29 haftalık olarak doğum yapan Havva Erdem'in 1720 gram kız bebek dünyaya getirdiğini ifade etti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Ongun da bebeğin doğar doğmaz ağladığını anlatarak, doğum sırasında herhangi bir sorun yaşamadıklarını kaydetti.

Bebeğin kendi başına nefes aldığını vurgulayan Ongun, "Çok küçük doğduğu için solunum desteği yapmaya devam ediyoruz. Stabil olduğu için de anne sütüyle beslenmesine geçtik. Uzun bir periyot bizi bekliyor. İlk yapılan tetkiklerinde de herhangi bir patoloji yok. Herhangi bir sorun yaşamayacak olursak 40-50 gün civarında bir yatış düşünüyoruz. İnşallah hep birlikte yüzümüzün akıyla takip edip taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Etiketler : rahim nakli hasta anne doğum
İngilizceleri yeterli değildi

İngilizceleri yeterli değildi
Türkülü fragman

Türkülü fragman
Üçüncü kez aynı dizide

Üçüncü kez aynı dizide
Minikleri sevindirdi

Minikleri sevindirdi
Asistan paniği

Asistan paniği
Dilerim bir daha olmaz

Dilerim bir daha olmaz
82 çocuğu ısıttı

82 çocuğu ısıttı
Festival coşkusu

Festival coşkusu
Soğuğa karşı ceket önlemi

Soğuğa karşı ceket önlemi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes