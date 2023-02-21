Farklı ülkelerden gelen yardımlar Diyarbakır'daki depremzedelere ulaştırılıyor

Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır'da depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Valilik koordinasyonunda Diyarbakır-Elazığ kara yolundaki Fuar ve Kongre Merkezi'nde oluşturulan Acil ve Ayni Yardım Deposunda, kentteki depremzedelere ulaştırılmak üzere gelen yardımlar depolanıyor.

Türkiye'deki iş insanları ve hayırseverlerin yanı sıra Azerbaycan, Almanya, Çin, Tayvan ve İsveç gibi dünyanın farklı ülkelerinden 215 tır ve kamyonet ile gönderilen yardım malzemeleri kente ulaştı.

Kuru gıda, bebek ve çocuk ürünleri, hijyen malzemeleri, battaniye, ısıtıcı, kıyafet gibi malzemeler depodaki askeri personel, güvenlik korucuları ve İŞKUR personelince araçlardan indiriliyor.

Daha sonra görevlilerce tasnif edilen malzemeler çadır kent, yurt ve diğer mekanlarda kalan vatandaşlara ulaştırılıyor.