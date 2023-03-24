Yerin 300 metre altındaki madenciler ilk iftarını yaptı

Tunçbilek beldesindeki Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ait Garp Linyitleri İşletmesi Ömerler Yeraltı Mekanize Maden Ocağı'nda çalışan işçiler, iftar vaktinin yaklaşmasıyla baretlerinin ışığının aydınlattığı karanlık dehlizde ahşap direk ve kalaslardan masalarını oluşturdu.

Yanlarında getirdikleri yiyecekleri masalara açan ve sabırla iftar vaktini bekleyen işçiler, depremde ve maden kazalarında hayatlarını kaybedenler için dua ettikten sonra ocak içinde akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı.

Maden işçilerinden Hikmet Varol, 11 yıldır maden işçisi olduğunu, ramazan ayında defalarca yerin altında sahur ve iftar yaptığını söyledi.

"RIZKIMIZI KAZANMAK İÇİN YERİN 300 METRE ALTINDAYIZ"

Arkadaşlarıyla birlikte yerin altında iftar yapmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Varol, "Yerin altında 12. ramazan ve ilk iftarımızı beraber açıp sağ salim işimizi bitirip ocaktan çıkmayı hedefliyoruz. Ramazan ayını çok güzel geçiriyoruz. Madenci arkadaşlarımızla rızkımızı kazanmak için 300 metre yerin altına girip burada zorluklar altında, gece gündüz demeden vatana, millete faydalı olmaya çalışıyoruz" sözlerini kullandı.

Yerin yüzlerce metre altındaki kömürlerin yeryüzüne çıkarılmasında baş rolde olan madenciler, iftarlarını yaptıktan sonra dua edip, maden ocağındaki mesailerini sürdürdü.