Türkiye'nin ‘en mutlu' ili Sinop

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı İstatistiklerle Yaşlılar araştırmasına göre, Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop olarak belirlendi. 'Yaşam Memnuniyet Araştırması'nda da Türkiye'nin en mutlu ili geçen yıl yine Sinop olmuştu. Vatandaşlar, Sinop'un Türkiye'nin en yaşlı ili olma durumunu kısıtlı iş imkânı sebebiyle gençlerin büyük şehirlere göç etmesi, yaşlıların da huzurlu ve sakin olduğu için burayı tercih etmesinden kaynaklandığını söyledi.