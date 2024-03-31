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31 Mart 2024 Pazar 15:15:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 15:15:00

Türkiye'nin ‘en mutlu' ili Sinop

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2023 yılı İstatistiklerle Yaşlılar araştırmasına göre, Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop olarak belirlendi. '

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı İstatistiklerle Yaşlılar araştırmasına göre, Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop olarak belirlendi. 'Yaşam Memnuniyet Araştırması'nda da Türkiye'nin en mutlu ili geçen yıl yine Sinop olmuştu. Vatandaşlar, Sinop'un Türkiye'nin en yaşlı ili olma durumunu kısıtlı iş imkânı sebebiyle gençlerin büyük şehirlere göç etmesi, yaşlıların da huzurlu ve sakin olduğu için burayı tercih etmesinden kaynaklandığını söyledi.

Etiketler : türkiye mutlu sinop yaşlı araştırma
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