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03 Temmuz 2022 Pazar 14:54:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2022 Pazar 14:54:00

Türkiye'nin en büyük kolonisi! Binlercesi aynı anda görüntülendi

Kaynak: IHA

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Türkiye'nin en büyük flamingo kolonisine ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde binlerce flamingo kuluçkadan çıktı. Dron ile görüntülenen yavru flamingolar Tuz Gölü'nde adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Türkiye'nin en büyük flamingo kolonisine ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde binlerce flamingo kuluçkadan çıktı. Dron ile görüntülenen yavru flamingolar Tuz Gölü'nde adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Her yıl mart ayında kuluçkaya yatmak için Tuz Gölü'ne gelen flamingolar kuluçka dönemini tamamladı. Kuluçkadan çıkan yavru flamingolar Tuz Gölü'nün eşsiz manzarasında adeta görsel bir şölen oluştururken, yavru flamingolar dron ile görüntülendi. Aksaray, Ankara ve Konya sınırlarında

bulunan Tuz Gölü'nde kuluçkadan çıkan binlerce yavru flamingo gelişimlerini burada sağlıyor. Yavru flamingolar mikroskobik canlılar olarak bilinen algler ve diğer omurgasızlarla beslenerek gelişirken, ebeveynleri de suyu süzerek beslenip daha sonra yavrularını besliyor.

Halk dilinde allı turna olarak da bilinen flamingolar zorlu göç yolculukları ve kuluçka döneminin ardından yavrularını kuluçkadan çıkardı. Her sene mart ayı itibarıyla göç etmeye başlayan flamingolar, Tuz Gölü'nün yaklaşık 7-8 kilometre iç taraflarında bulunan sıcak çamurlar içerisinde yumurtalarını kuluçkaya yatırıyor ve ortama 21 gün içerisinde yavrular kuluçkadan çıkıyor. Yavrular, Tuz Gölü'nün güney kısmındaki kıyı kısımlarına gelerek burada tekrar göç edecekleri tarihe kadar hem besleniyorlar hem de uçma eğitimi alıyor.

Etiketler : Tuz Gölü flamingolar Tuz Gölü
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