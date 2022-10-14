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Türkiye'den Bosna Hersek'e Braille alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim hediyesi
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14 Ekim 2022 Cuma 17:09:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 17:09:00

Türkiye'den Bosna Hersek'e Braille alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim hediyesi

Kaynak: AA

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Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, Saraybosna Müftülüğüne Braille alfabesi ile yazılmış Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Mevlid-i Nebi Haftası ve Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü kapsamında, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki müftülük binasında düzenlenen törende, Diyanet İşleri Başkanlığı yayımlarından, Braille alfabesiyle yazılmış 10 Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

Saraybosna Müftüsü Prof. Dr. Nedzad Grabus, Türkiye'nin gönül gözüyle dünyayı gören vatandaşlara kıymetli hediyeler verdiğini söyledi.

Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Yunus Keleş de projelerine devam edeceklerini, bugünden dolayı da büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bosna Hersek Federasyonu Görme Engelliler Birliği Başkanı Fikret Zuko ise din konusunda da görme engellilere gerekli hizmeti sunmak için çalıştıklarını dile getirerek, bu tarz hediyelerin anlamının büyük olduğunu ifade etti.

Hediye edilen Kur'an-ı Kerimler, İslam Bilimleri Fakültesi, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, Gazi Hüsrev Bey Medresesi, Visoko Osman Redzovic Medresesi, Saraybosna Kütüphanesi ve Bosna Hersek Federasyonu Görme Engelliler Birliği gibi kurumlara teslim edilecek.

Etiketler : bosna hersek braille alfabesi kuranı kerim hediye
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