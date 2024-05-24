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24 Mayıs 2024 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2024 Cuma 12:30:00

Türkiye'de korkutan tablo! 'Olağanüstü' ve 'çok şiddetli kuraklık' alarmı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Meteorolojinin nisan ayı raporlarına göre, Türkiye'de yağışlar yüzde 50, geçen yıl nisan ayına göre yüzde 67 azaldı. Ülke genelinde ‘olağanüstü' ve ‘çok şiddetli kuraklık' alarmı verildi.

HARİTAYA GÖRE DURUM 'ACİL'

Meteorolojinin 2024 nisan ayı kuraklık haritaları, birçok bölgede olağanüstü ve şiddetli kuraklık yaşandığı gösterdi. Normalin Yüzdesi İndeksi haritasına göre Trakya, Çanakkale, Muğla, Mersin'in bazı bölgeleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hakkari ve Van çevreleri haricindeki tüm Türkiye'de 'şiddetli kuraklık (acil durum)' ibaresine yer verildi.

YÜZDE 70'LİK KISIM TEHLİKEDE

Türkiye'nin %70'lik kısmının şiddetli kuraklık yaşadığını gösteren bu haritaya göre, geri kalan bölgelerin de yine önemli bölümü orta şiddete ve hafif kurak tehlikesi altında görülüyor. Standart Yağış İndeksi haritasına göre de Türkiye'nin büyük kısmının 'çok şiddetli kurak', 'şiddetli kurak', 'orta kurak' tehlikesi yaşadığı görülüyor.

YAĞIŞLAR YÜZDE 50 AZALDI

Türkiye geneli nisan ayı yağışı, normalinin ve geçen yıl nisan ayı yağışının altında gerçekleşti. Nisan ayı normali (1991-2020) 57.5 kilo, 2023 yılı nisan ayı yağışı 86.8 kilo iken 2024 yılı nisan ayı yağışı metrekareye 28.5 kilo oldu. Yağışlar normaline göre yüzde 50, geçen yıl nisan ayı yağışlarına göre yüzde 67 azaldı.

Tüm bölgeler normalin altında yağış alırken, en fazla azalma gösteren bölge yüzde 84 ile Karadeniz oldu; yağış bölgede son 64 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Standart Yağış İndeksi haritasına göre; Orta Karadeniz, Muğla'nın doğusundan Antalya'nın batısına olan bölge, 'olağanüstü kurak' olarak gösterildi.

Etiketler : türkiye meteoroloji yağış kuraklık
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