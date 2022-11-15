Türkiye'de ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi! Sibirya soğukları yolda!
Türkiye'de göz gözü görmeyecek. Sibirya soğukları yolda. Türkiye'de ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi. Kasım ayının sonunda havaların çok ciddi şekilde soğuyacak ve La Nina kışı tam olarak etkisini gösterecek. Uzmanlara göre, aralık ayının ortasında ilk ciddi kış provası yapılacak. Meteoroloji'nin yayımladığı son dakika güncel hava durumu raporuna ise, bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olması bekleniyor. İşte 15 Kasım Salı 2022 yurtta hava durumu...
Türkiye'ye kış erken geliyor. Sibirya soğukları yolda. Kasım ayında olmamıza rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kasım ayının sonunda havaların çok ciddi şekilde soğuyacak ve La Nina kışı tam olarak etkisini gösterecek. Meteoroloji'den yapılan son dakika güncel hava durumu raporuna göre ise, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı olmasın bekleniyor. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.
Ancak uzmanlar, sıcaklıkların yakın zamanda etkisini yitireceğini belirterek La Nina kışının tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacağını ifade etti.
"Bu kış bizleri nasıl bir hava bekliyor? Kar yağışı ne zaman etkili olacak?" sorularının yanıtı merak konusu oldu.
İklim Uzmanı Dr. Okan Bozyurt, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasına dikkat çekti.
Özellikle 28-29 Kasım gibi yeniden soğuk ve yağışlı bir sistem beklediklerini dile getiren Bozyurt, "Asıl soğuk havalar ise Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak" dedi.
Önümüzdeki günlerde yurdun büyük bir bölümünün soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesinin tahmin edildiğini dile getiren Bozyurt, şunları söyledi:
"Kasım ayını geride bırakıyoruz. Ama havalar adeta yaz günlerini aratmayacak düzeyde güzelleşti."
"Gündüzleri oldukça sıcak, iç kesimlerde bile gölgede sıcaklık 20 derecenin üzerinde seyrederken geceleri de bir hayli soğuk. Halk arasında buna sadece pastırma yazı denmiyor, pastırma yazı ve ayazı deniyor. Yani gündüzü yaz, gece ayaz bu da etkili olan yüksek basınçtan kaynaklanıyor."
"Çünkü yılın bu döneminde havadaki su buharı giderek azalıyor nem azaldığı için bulutsuz bir gökyüzü oluyor bu sebeple de gündüzleri bulutsuz oldukça güzel geceleri de oldukça soğuk geçiyor."
Bu sene diğer senelerden farklı olarak pastırma yazının tarihlerinin değiştiğini ifade eden Bozyurt, "Bu sene yaklaşık bir hafta 10 gün erkene alındı. Önümüzdeki haftalarda yerini soğuk ve yağışlı sistemlere bırakacak gibi duruyor. Aslında bu hafta oldukça yağışlı ve soğuk havayı bekliyorduk fakat bu yüksek basınç buna pek izin vermiyor. Dolayısıyla kuzeydeki soğuk havalar buraya pek dokunamıyor" ifadelerini kullandı.
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Bozyurt, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle 28-29 Kasım gibi yeniden soğuk ve yağışlı bir sistem bekliyoruz. Asıl soğuk havalar ise Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak."
"Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz."
"Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek.
Bunun yanında iç Ege de Göller bölgesinde ve İç Anadolu'nun pek çok bölgesinde yılın ilk kar yağışları gerçekleşecek. Bu soğuk ve yağışlı sistem aşağı yukarı 1 hafta kadar sürecek."
"Özellikle 14 ila 24 Kasım arasında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. İç kesimlerde özellikleri geceleri yer yer don olayları bekleneceğinden ilgililerin tedbirli olmaları gerekmektedir."
15 KASIM PAZARTESİ GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 9°C, 20°C
Az bulutlu
MUĞLA 3°C, 18°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 15°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 2°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 4°C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
YOZGAT 0°C, 12°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 8°C, 13°C
Çok bulutlu ve kıyıları aralıklı yağmurlu
SAMSUN 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu
TRABZON 12°C, 16°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ELAZIĞ 3°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM -3°C, 12°C
Az bulutlu
KARS -7°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 11°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 9°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 11°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu