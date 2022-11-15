Türkiye'ye kış erken geliyor. Sibirya soğukları yolda. Kasım ayında olmamıza rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kasım ayının sonunda havaların çok ciddi şekilde soğuyacak ve La Nina kışı tam olarak etkisini gösterecek. Meteoroloji'den yapılan son dakika güncel hava durumu raporuna göre ise, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı olmasın bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Ancak uzmanlar, sıcaklıkların yakın zamanda etkisini yitireceğini belirterek La Nina kışının tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacağını ifade etti.

"Bu kış bizleri nasıl bir hava bekliyor? Kar yağışı ne zaman etkili olacak?" sorularının yanıtı merak konusu oldu.

İklim Uzmanı Dr. Okan Bozyurt, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasına dikkat çekti.

Özellikle 28-29 Kasım gibi yeniden soğuk ve yağışlı bir sistem beklediklerini dile getiren Bozyurt, "Asıl soğuk havalar ise Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak" dedi.

Önümüzdeki günlerde yurdun büyük bir bölümünün soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesinin tahmin edildiğini dile getiren Bozyurt, şunları söyledi:

"Kasım ayını geride bırakıyoruz. Ama havalar adeta yaz günlerini aratmayacak düzeyde güzelleşti."

"Gündüzleri oldukça sıcak, iç kesimlerde bile gölgede sıcaklık 20 derecenin üzerinde seyrederken geceleri de bir hayli soğuk. Halk arasında buna sadece pastırma yazı denmiyor, pastırma yazı ve ayazı deniyor. Yani gündüzü yaz, gece ayaz bu da etkili olan yüksek basınçtan kaynaklanıyor."

"Çünkü yılın bu döneminde havadaki su buharı giderek azalıyor nem azaldığı için bulutsuz bir gökyüzü oluyor bu sebeple de gündüzleri bulutsuz oldukça güzel geceleri de oldukça soğuk geçiyor."

Bu sene diğer senelerden farklı olarak pastırma yazının tarihlerinin değiştiğini ifade eden Bozyurt, "Bu sene yaklaşık bir hafta 10 gün erkene alındı. Önümüzdeki haftalarda yerini soğuk ve yağışlı sistemlere bırakacak gibi duruyor. Aslında bu hafta oldukça yağışlı ve soğuk havayı bekliyorduk fakat bu yüksek basınç buna pek izin vermiyor. Dolayısıyla kuzeydeki soğuk havalar buraya pek dokunamıyor" ifadelerini kullandı.

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Bozyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle 28-29 Kasım gibi yeniden soğuk ve yağışlı bir sistem bekliyoruz. Asıl soğuk havalar ise Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak."

"Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz."

"Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek.

Bunun yanında iç Ege de Göller bölgesinde ve İç Anadolu'nun pek çok bölgesinde yılın ilk kar yağışları gerçekleşecek. Bu soğuk ve yağışlı sistem aşağı yukarı 1 hafta kadar sürecek."

"Özellikle 14 ila 24 Kasım arasında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. İç kesimlerde özellikleri geceleri yer yer don olayları bekleneceğinden ilgililerin tedbirli olmaları gerekmektedir."

15 KASIM PAZARTESİ GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR -1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 20°C

Az bulutlu

MUĞLA 3°C, 18°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 15°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 2°C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 4°C, 14°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

YOZGAT 0°C, 12°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 8°C, 13°C

Çok bulutlu ve kıyıları aralıklı yağmurlu

SAMSUN 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON 12°C, 16°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ELAZIĞ 3°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM -3°C, 12°C

Az bulutlu

KARS -7°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 11°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 9°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 11°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu