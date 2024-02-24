Alem FM'e yapay zeka programcısı

Alem FM, dinleyicilerini gerçek ile hayal arasında bir yolculuğa davet ediyor. Türkiye'nin ilk yapay zeka radyo programcısı Meltem, yarın itibarıyla Alem FM'de seçtiği şarkılarla ve eğlenceli anonslarıyla dinleyenlerine farklı bir deneyim yaşatacak.

Programda her bir nota, her bir akor, yapay zekanın ustaca seçtiği şarkılarla buluşuyor.

Yapay zekanın yetenekli ellerinden çıkan müzik listeleriyle eğlence garantisi veren 'Neredeyse Gerçek', her pazar 12.00 – 14.00 saatleri arasında Alem FM'de dinleyicisiyle buluşacak.