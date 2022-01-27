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27 Ocak 2022 Perşembe 19:29:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 19:59:00

Türkiye'de 82 bin 180 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 424 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 82 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 424 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 82 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

Hava şartlarını bahane edip aşıyı ertelemeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında aşının zamanında yapılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, ''Bu havada aşı? Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında COVID-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli'' ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Koronavirüs
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