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25 Ocak 2022 Salı 20:55:00 - Güncelleme:25 Ocak 2022 Salı 20:56:00

Türkiye'de 76 bin 341 yeni vaka tespit edildi

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Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 427 COVID-19 testi yapıldı, 76 bin 341 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi. Vakalar düne göre 9 bin 318 arttı. Sağlık Bakanı Koca, "Omicron'a karşı daha dikkatli olmak zorundayız." dedi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 418 bin 427 COVID-19 testi yapıldı, 76 bin 341 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 82 bin 203 oldu.

Vaka ve vefat sayısı güne göre artış gösterdi. Dün, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıkmış, 156 kişi yaşamını yitirmişti.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,26, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,41 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 98 bin 118 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Omicron'a karşı daha dikkatli olmak zorundayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Temizlik, aşı dışında, Covid-19'la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu "istemsiz" hareketten de kaçınalım. Omicron'a karşı daha dikkatli olmak zorundayız." dedi.

Etiketler : kovid vaka sayısı türkiye koronavirüs sağlık bakanı
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