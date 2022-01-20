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20 Ocak 2022 Perşembe 19:27:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 19:35:00

Türkiye'de 71 bin 843 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, 71 bin 843 kişinin PCR testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 414 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi.

Son 20 saatte 414 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı.

166 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 85 bin 848 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 92,34,ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,13 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 57 milyon 312 bin 984'ü birinci doz, 52 milyon 222 bin 180'i ikinci doz, 23 milyon 999 bin 129'u üçüncü doz olmak üzere 140 milyon 311 bin 232'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : vaka sayısı türkiye sağlık bakanı fahrettin koca koronavirüs kovid 19
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