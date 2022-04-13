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13 Nisan 2022 Çarşamba 20:29:00 - Güncelleme:13 Nisan 2022 Çarşamba 20:29:00

Türkiye'de 5 bin 529 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: TRT Haber

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Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 529 yeni vaka tespit edildi, 31 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 493 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 758 test yapıldı, 5 bin 529 kişinin testi pozitif çıktı.

31 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 493 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,40, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,12 olarak kayıtlara geçti.

TOPLAM AŞI SAYISI 147 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 279 bin 922 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : sağlık bakanlığı vaka sayısı türkiye koronavirüs tablosu
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