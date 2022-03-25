25 Mart 2022 Cuma 20:21:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 20:26:00
Türkiye'de 15 bin 303 yeni vaka tespit edildi
Kaynak: AA
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Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs ile ilgili güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 288 bin 140 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 288 bin 140 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi.