Türkiye şehitlerini uğurluyor

Ambulanslarla törenin düzenlendiği Elazığ Havalimanı'na getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu.



Saygı duruşunda bulunulan törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın okuduğu dua ve helallik alınmasının ardından şehitlerin cenazeleri yapılacak devlet töreni için askeri uçakla Ankara'ya gönderildi.

Tören sırasında şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit cenazelerinin askerlerin omuzunda uçağa taşınması sırasında bazı şehit yakınları şehitlerin naaşlarına sarılarak ağladı, bazısı da "Vatan sağ olsun." dedi.

Törene, Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile çeşitli kurumlar adına çelenk gönderildi.

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehit aileleri, silah arkadaşları ve diğer yetkililer katıldı.