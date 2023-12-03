Kan parasıyla Batuhan'dan vazgeçtiler!

İstanbul Esenyurt'ta küfürlü paylaşım yapan hasımlarına ait tekel bayisine giden 4 zorba, babasını dükkâna çağırmayan Yunus Emre Erzen'le arkadaşı Batuhan Bayındır'ı öldürüp; Erzen'in kardeşini de yaralamıştı. Kanlı baskının görüntüleri tüm Türkiye'de infial yaratırken; olayla bağlantılı 8 kişi gözaltına alınmış katil zanlısı Tarık Özer ile Murat Özer, Servet Özer ve Azat Özer tutuklanmıştı. Cinayetten 5 ay sonra saldırıda ölen Batuhan Bayındır'ın ailesinin şikayetini geri çektiği öne sürüldü. Aynı saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in avukatı Kerim Bahadır Şeker, katil zanlılarının yakınları tarafından Bayındır Ailesi'ne 3 milyon lira verildiğini iddia etti.

Yunus Emre Erzen

Arkadaşını ziyarete giden Batuhan Bayındır, hiçbir ilgisi olmayan olay nedeniyle katledilmişti.

ARABA, EV VE KAMYONET DE VERİLDİ

Para hesaba geçtikten sonra maktulün ailesinin şikayetten vazgeçtiklerini belirten Şeker, aynı aileye iki ev, bir kamyonet ve bir araba da verildiğini ileri sürdü. Avukat, benzer teklifin çok daha fazlasının hayatını kaybeden Yunus Emre Erzan'ın ailesine de yapıldığı iddia etti.

Kerim Bahadır Şeker