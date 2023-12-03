VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kan parasıyla Batuhan'dan vazgeçtiler!
Türkiye'nin EURO 2024'teki rakipleri belli oldu
Sağlık okuryazarlığı ölçülecek
Yunanistan geri itti, 14 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
Deniz ulaşımına "fırtına" engeli: Çok sayıda sefer iptal
Terör devleti İsrail bir aileyi daha yok etti!
03 Aralık 2023 Pazar 08:15:00 - Güncelleme:03 Aralık 2023 Pazar 08:15:00

Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu... Kan parasıyla Batuhan'dan vazgeçtiler!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Esenyurt'taki tekel bayiindeki silahlı saldırıda öldürülen iki gençten Batuhan Bayındır'ın ailesi, iddiaya göre sanıkların yakınlarından 3 milyon TL kan parası aldı; şikayeti geri çekti.

İstanbul Esenyurt'ta küfürlü paylaşım yapan hasımlarına ait tekel bayisine giden 4 zorba, babasını dükkâna çağırmayan Yunus Emre Erzen'le arkadaşı Batuhan Bayındır'ı öldürüp; Erzen'in kardeşini de yaralamıştı. Kanlı baskının görüntüleri tüm Türkiye'de infial yaratırken; olayla bağlantılı 8 kişi gözaltına alınmış katil zanlısı Tarık Özer ile Murat Özer, Servet Özer ve Azat Özer tutuklanmıştı. Cinayetten 5 ay sonra saldırıda ölen Batuhan Bayındır'ın ailesinin şikayetini geri çektiği öne sürüldü. Aynı saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in avukatı Kerim Bahadır Şeker, katil zanlılarının yakınları tarafından Bayındır Ailesi'ne 3 milyon lira verildiğini iddia etti.

Yunus Emre Erzen

Arkadaşını ziyarete giden Batuhan Bayındır, hiçbir ilgisi olmayan olay nedeniyle katledilmişti.

ARABA, EV VE KAMYONET DE VERİLDİ

Para hesaba geçtikten sonra maktulün ailesinin şikayetten vazgeçtiklerini belirten Şeker, aynı aileye iki ev, bir kamyonet ve bir araba da verildiğini ileri sürdü. Avukat, benzer teklifin çok daha fazlasının hayatını kaybeden Yunus Emre Erzan'ın ailesine de yapıldığı iddia etti.

Kerim Bahadır Şeker

Etiketler : esenyurt tekel bayi cinayet kan parası batuhan bayındır
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek
"Stand-up yapmıyorum"

"Stand-up yapmıyorum"
Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter

Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter
İkizlere 'baba' isim

İkizlere 'baba' isim
Sezen imzalı şarkı

Sezen imzalı şarkı
Arabesk şarkı geliyor

Arabesk şarkı geliyor
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX