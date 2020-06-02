Türkiye adım adım normalleşiyor

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Türkiye`de virüs ülkeye gelmeden birçok önlem alındı. İlk vaka ise 11 Mart`ta görüldü.

O tarihten sonra, virüsün yayılmasını engellemeye yönelik sayısız karar alındı. Önlemler ve sağlık ekiplerinin mücadelesi, Türkiye’yi salgınla mücadelede en başarılı ülkelerden biri yaptı.

Verilen mücadelenin meyveleri alınmaya başlandı. Normalleşme takvimi işliyor. Peki, atılan o adımlar nelerdi? Türkiye`yi nasıl bir süreç bekliyor?

Plajlarda normalleşme

Tedbirler kapsamında kullanıma kapatılan plajlar, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.