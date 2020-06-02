Türkiye adım adım normalleşiyor
Türkiye'de normalleşme süreci kapsamında önemli adımlar atıldı. Bu süreçte ihmal edilmemesi gereken kurallar var. Maske, mesafe ve temizlik. İşte adım adım Türkiye'nin normalleşme süreci...
Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Türkiye`de virüs ülkeye gelmeden birçok önlem alındı. İlk vaka ise 11 Mart`ta görüldü.
O tarihten sonra, virüsün yayılmasını engellemeye yönelik sayısız karar alındı. Önlemler ve sağlık ekiplerinin mücadelesi, Türkiye’yi salgınla mücadelede en başarılı ülkelerden biri yaptı.
Verilen mücadelenin meyveleri alınmaya başlandı. Normalleşme takvimi işliyor. Peki, atılan o adımlar nelerdi? Türkiye`yi nasıl bir süreç bekliyor?
Plajlarda normalleşme
Tedbirler kapsamında kullanıma kapatılan plajlar, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.