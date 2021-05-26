Turkcell sponsorluğunda İK Trendleri Zirvesi gerçekleşecek

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek webinarda birbirinden değerli dört konuşmacı bulunuyor. Turkcell Keynote olarak, Turkcell İnsan Kaynakları

Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Seray Kerimak 'Deneyim Odaklı Esnek Tasarımlar' konusu ile yer alacak.

Webinar konuşmacıları arasında Mc Donald's Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Ece Kuran, Kordsa İnsan Kaynakları, Hukuk ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Eray Karaduman, KPMG Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şirket Ortağı Hande Şenova yer alacak ve 2021 ve sonrasına yön verecek İK trendleri ve uygulamaları konuşulacak.

Üretim süreçlerinin, istihdam politikalarının ve verimlilik kriterlerinin A'dan Z'ye değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Yetenek yönetimi ve motivasyon açısından tüm kuralların yeniden belirlendiği post pandemi döneminde; tüm şirketler hibrit ve uzaktan çalışma stratejilerine göre belirlenen İK stratejileriyle yol alıyor. Çalışan aidiyetini korumak, bağlılığı artırmak, performans ölçümlerini analiz etmek gibi tüm İK mekanizmalarının gözden geçirildiği bu süreçte, sektör ayırt etmeksizin her şirket;

2021 ve sonrasına yön verecek yönetim metodolojilerini ve İK hedeflerini sil baştan yapılandırdı. 2021 ve sonrasında yetenek yönetimi ve motivasyon süreçlerinde ekiplerin performanslarını daima üst seviyede tutmak isteyen kurumların odak noktası ise X, Y ve Z kuşaklarının beklentilerini analiz etmek, gelecek planlarını kuşaklar arası ihtiyaç farklılıklarına göre inşa etmek, geri bildirim mekanizmalarını güçlendirmek ve çevik İK stratejileriyle geleceğe yön vermek olacak.

Zirvenin temel hedefleri arasında, değişime yön vererek hangi sektörde faaliyet gösterildiğine bakılmaksızın her kurumun, her markanın yeni dönemin İK stratejileriyle, iş süreçlerine nasıl bir katma değer sağladığını yansıtmak, kuşaklar arası uyumu yakalayarak kurumların sahip oldukları yetenekleri keşfederek; verimlilikten üretime, tedarik zincirinden İK, pazarlama ve iletişim stratejilerine kadar yönetim sürecinin tüm aşamalarında sürdürülebilir İK kodlarıyla geleceğe yön vermek, başarıyı sürdürülebilir kılmak ve İK stratejilerinde sürdürülebilir performans kriterlerini merkeze alarak kurumlarda kârlılık ve verimlilik artışının kalıcı olmasını sağlamak yer alıyor.

Değişim yaratan insan ve değer odaklı İK yaklaşımlarını analiz edebilmeyi amaçlayan zirvede şu sorulara cevap aranacak,

*Yeni dönemde şirketler, İK stratejilerini hangi kriterlere göre şekillendirecek?

*Çalışan aidiyetini, motivasyonu ve performansı çok daha güçlü temellere dayandırmak isteyen marka ve kurumlar, sürdürülebilir İK prensiplerini inşa etmeye nereden başlamalı?

*2021 ve sonrasına yön verecek yeni İK uygulama ve trendleri neler olacak?

*Verimlilik, kârlılık, sürdürülebilirlik, kalıcı iş performansı ve geri bildirim açısından şirketler kuşaklar arası uyum politikalarına nasıl yön verilmeli?

PROGRAM AKIŞI

27 Mayıs 2021

11.00- 11.10

Açılış Konuşması

MODERATÖR

Oya YALIMAN

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

11.15 – 11.30

DENEYİM ODAKLI ESNEK TASARIMLARI

Seray Kerimak / TURKCELL KEYNOTE

Turkcell İnsan Kaynakları Mükemmeliyet Merkezi Direktörü

11.30 – 12.45

2021 VE SONRASINA YÖN VERECEK İK TRENDLERİ VE UYGULAMALARININ KONUŞULACAĞI

Ece Kuran

Mc Donalds Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü

Eray Karaduman

Kordsa İnsan Kaynakları, Hukuk ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı

Hande Şenova

KPMG Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şirket Ortağı

12.45 – 13:00 Soru Cevap