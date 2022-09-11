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11 Eylül 2022 Pazar 11:40:00 - Güncelleme:11 Eylül 2022 Pazar 11:40:00

Türk Telekom yerli eSIM yeni nesil akıllı telefonlara hazır

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Türk Telekom, mobil dünyada çığır açan eSIM teknolojisini bu yeniliği destekleyen ve yeni çıkan tüm akıllı cep telefonlarında kullanıma sunuyor. Türk Telekom müşterileri, yüzde yüz yerli teknolojiyle üretilen eSIM hizmetinden numaralarını değiştirmeden ve ek ücret ödemeden yararlanabiliyor.

Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Türk Telekom, bireysel ve kurumsal kullanıcıların faydalanabildiği eSIM teknolojisini, bu yeniliği destekleyen ve yeni çıkan tüm akıllı cep telefonlarında kullanıma sunuyor.

YÜZDE YÜZ YERLİ TEKNOLOJİ

Türk Telekom, akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, otomotiv endüstrisinden internete bağlı daha birçok ürüne kadar geniş bir alanda kolayca kullanılabilecek eSIM'ı yüzde yüz yerli teknolojiyle üretiyor. Türk Telekom altyapısıyla, Türkiye'de kurulan sunucularla entegrasyonu tamamlanan eSIM teknolojisiyle, fiziksel bir müdahale gerekmeden operatör profili oluşturulabiliyor.

ÇEVRE DOSTU BİR DİJİTAL DENEYİM

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun SIM teknolojilerini destekleyen sistemlerin kurulumu ve cihazlarda kullanımı kapsamındaki kurul kararlarına uygun olarak, tamamen yerli ve milli olarak üretilen eSIM teknolojisi, kullanıcılara dijital bir deneyim sunuyor. Dijital yapısı nedeniyle kaybolma ya da çalınma riskleri taşımayan ve fiziksel bir SIM karta ihtiyaç olmadığı için kart değişimi gereksinimini ortadan kaldıran eSIM, aynı zamanda çevre dostu olma özelliği de taşıyor.

Etiketler : Türk Telekom Bilgi Teknolojileri SIM teknolojileri
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