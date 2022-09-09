VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj!
Türkiye'den tarihi başarı... 60 milyonu geçti
Rus TV'sinde 'Türkiye' kavgası çıktı
Bu tarihlere dikkat! Sağanak geliyor
ABD'den kritik Türkiye mesajı!
Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri EMEA'nın en iyisi seçildi
Kuzey Kore nükleer silahlardan vazgeçmeyecek
Bahreyn'de 12 Kasım'da milletvekili seçimi yapılacak
Bakan Kirişci, 709 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
Borsa güne yükselişle başladı
ABD Açık tek kadınlar finalinde Jabeur ile Swiatek karşılaşacak
TRT ortak yapımı 'Tay' 23 Eylül'de minik seyircilerle buluşacak
Bakan Soylu duyurdu! "Kökünü kurutma" operasyonu!
6 sıra birden yükseldik
Gizli operasyon ile Tahran'dan alındı!
Atina'dan mektuplu itiraf!
"CHP ile ittifak içinde değiliz"
Zeybek performansı
Polisiye dönüş
Manisa çıkarması
Anne-oğul sahnede
Tilbe'den Hadise'ye: Gözyaşları Kutsaldır
Siğiller kâbusunuz olmasın
09 Eylül 2022 Cuma 11:24:00 - Güncelleme:09 Eylül 2022 Cuma 11:24:00

Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri EMEA'nın en iyisi seçildi

ABONE OL

Türk Telekom, Institutional Investor'ın düzenlediği 2022 Europe & EMEA Equity Awards'da 2 ödül birden aldı. Sektörel kategoride EMEA bölgesinde “Yatırımcı İlişkilerinde En İyi Şirket” seçilen Türk Telekom, aynı zamanda tüm şirketler ve sektörler arasında da en yüksek puanı alarak EMEA bölgesinde “Yatırımcı İlişkilerinde En İyi Şirket” ödülü ile zirveye yerleşti.

Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, özellikle uluslararası finans alanına odaklanmış, önde gelen bir uluslararası iş dünyası yayıncısı olarak bilinen Institutional Investor'ın düzenlediği 2022 Europe & EMEA Equity Awards'da 2 ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 39 şirketin değerlendirildiği "Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon" sektör kategorisinde EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinde "Yatırımcı İlişkilerinde En İyi Şirket" ödülünü kazanan Türk Telekom ayrıca EMEA bölgesinde 251 şirketin değerlendirildiği tüm sektörler arasında da toplamda en yüksek puana ulaşarak birinci oldu.

DETAYLI KRİTERLER KAZANANI BELİRLEDİ

Equity Awards'da ödüller, 2022 Developed Europe & Emerging EMEA Executive Team anketinde dünyanın önde gelen yatırımcılarının ve analistlerinin, yatırımcı ilişkileri ekiplerine ve şirket profesyonellerine verdikleri oylarla belirlendi. Şirketler, yatırımcı ilişkileri departmanlarının iletişim yöntemleri ve yetkinlikleri, kurumsal raporların ve yatırımcı iletişiminde kullanılan dokümanların kalitesi, yatırımcı ilişkilerinde uygulanan iletişimin şeffaflığı gibi pek çok kritere tabi tutuluyor.

50 yılı aşkın süredir yayıncılık faaliyetlerine devam eden Institutional Investor, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da bulunan şirketleri 7 Eylül'de Londra'da düzenlenen Europe & EMEA Equity Awards organizasyonunda ödüllendirdi. Dünya çapında ekonomi ve finans alanlarına katkı sağlayan kurum, yaptığı çalışmalarla ekosisteme yön vermeye devam ediyor.

Etiketler : Türk Telekom Europe & EMEA Equity Awards EMEA Equity Awards
2023'te vizyonda

2023'te vizyonda
'Paper'lı alışveriş

'Paper'lı alışveriş
Makyajsız paylaşım

Makyajsız paylaşım
Türk oyuncular Hollywood'da

Türk oyuncular Hollywood'da
Hande Kaz Dağları'na gitti

Hande Kaz Dağları'na gitti
Yalnızlık şahane

Yalnızlık şahane
Doğa için dördüncü konser

Doğa için dördüncü konser
Sportif Beren

Sportif Beren
Eylülde Bodrum'un Sultan'ı

Eylülde Bodrum'un Sultan'ı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes