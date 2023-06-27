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27 Haziran 2023 Salı 15:20:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 15:20:00

Türk Telekom, ören yerleri ve müzeleri dijitalleştiriyor

Kaynak: AA

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Türk Telekom, 81 ilde yüzlerce tarihi ve turistik mekan, müze ve ören yerinin dijital dönüşümünü tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürütülen Hitit Kültür ve Turizm Projesi kapsamında, kültür merkezleri, ören yerleri, müzeler ile Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında çalışmalar yürüten Türk Telekom, İstanbul Galata Mevlevihanesi, Rami Kütüphanesi, Arkeoloji Müzesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi, Efes Antik Kenti ve Selçuk Efes Müzesi, Agora Ören Yeri, Bergama Müzesi, İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Troya Müzesi, Afrodisyas Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Mevlana Müzesi, Sümela Manastırı, Rize Atatürk Evi Müzesi, Hasankeyf Müzesi, Ahlat Müzesi, Elazığ Müzesi ile Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin de aralarında bulunduğu önemli müze, ören yeri gibi pek çok tarihi ve turistik mekanda Wi-Fi hizmetinin yanı sıra ihtiyaç duyulan uygulamaları tek bir sistem altında sunuyor.

Türk Telekom, proje kapsamında diğer tarihi mekanlar, ören yerleri ve müzelerde de uçtan uca bir dijital dönüşüm için destek sağlamaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, Türk Telekom olarak, kapsamı her geçen gün artan ve yeni nesil teknolojilerle donattıkları ürün ve hizmetlerle pek çok şirketin ve kamu kuruluşunun dijitalleşme yolculuklarına rehberlik ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece yerli ve yabancı teknoloji oyun kurucularıyla bir araya gelerek dünya için yeni nesil teknolojiler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda yenilikçi dijital servislerimiz ve milli teknoloji girişimlerine yönelik yatırımlarımızla Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Bu kapsamda; ülkemizin tarihi ve kültürel mirasını teknolojiye adapte etme konusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Nisan ayı itibarıyla 81 ilimizdeki 1.000'in üzerinde kütüphanenin dijital dönüşümünü tamamladık. Özellikle kültür merkezleri, ören yerleri ve müzelerde ziyaretçilerimize sunduğumuz fiber hızında internet erişimi ile dijital servislerimiz sayesinde hem tarihseverleri hem de aileleriyle birlikte müze ve ören yerlerini ziyaret eden öğrencilerimizi dijital ayrıcalıklarla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda; milli teknoloji hamlesine katkı sağlayarak, yerli ve milli teknolojiler geliştirmenin yanında, bunları ülkemizin dört bir yanına yayma noktasında çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

Tarihi mekanları da kapsayan proje ile Kültür ve Turizm Bakanlığının tüm birimlerinde ihtiyaç duyulan uygulamalar tek bir sistem altında birleştiriliyor.

Etiketler : Türk Telekom 81 ilde yüzlerce tarihi ve turistik mekan Kültür ve Turizm Bakanlığı
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