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Türk Telekom grup şirketi Sebit'ten kişiye özel LGS hazırlık sistemi
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05 Eylül 2022 Pazartesi 11:34:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 11:34:00

Türk Telekom grup şirketi Sebit'ten kişiye özel LGS hazırlık sistemi

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Türk Telekom iştiraki ve kişiselleştirilmiş üniversiteye hazırlık ürünü Raunt'un geliştiricilerinden Sebit, öğrencilere Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) çıkan soruları çözebilmeleri için gereken becerileri kazandıran akıllı bir eğitim çözümü geliştirdi. Vitamin LGS; detaylı raporlarla öğrencilerin performanslarını yakından takip ederek, sınava hazırlanmalarını sağlıyor.

Türk Telekom iştiraki ve kişiselleştirilmiş üniversiteye hazırlık ürünü Raunt'un geliştiricilerinden Sebit, öğrencilere Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) çıkan soruları çözebilmeleri için gereken becerileri kazandıran akıllı bir eğitim çözümü geliştirdi. Vitamin LGS; detaylı raporlarla öğrencilerin performanslarını yakından takip ederek, sınava hazırlanmalarını sağlıyor.

Türk Telekom iştiraki ve Türkiye'nin önde gelen eğitim teknolojileri şirketlerinden olan Sebit, geliştirdiği eğitim çözümleriyle milyonlarca öğrencinin yaşamına değer katmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Sebit, 34 yıllık Ar-Ge deneyimiyle Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerine sınavda başarılı olmaları için gereken üst düzey becerileri kazandırmak amacıyla Vitamin LGS'yi geliştirdi.

LGS'YE HAZIRLIKTA HER ÖĞRENCİYE ÖZEL ÇALIŞMA SİSTEMİ

Vitamin LGS; öğrencilere LGS başarısı için gereken okuduğunu anlama, kritik düşünme, problem çözme, model geliştirme, analiz etme gibi üst düzey becerileri kazandıran "akıllı bir çalışma sistemi" sunuyor. Sistem sayesinde çözülen her soruda öğrenci değerlendiriliyor ve yanlışlarına göre karşısına yeni sorular çıkarılarak eksiklerini tamamlaması ve hedef odaklı ilerlemesi sağlanıyor.

TEK BİR SETLE SINAVA HAZIRLIK

Yapılan açıklamaya göre, Vitamin LGS; beceri temelli yeni nesil soru ve çözüm videosunu, eksikleri tamamlamaya yönelik etkileşimli öğretmen konu anlatımını, LGS ile yüksek benzerlikte sorulardan oluşan deneme sınavları ve ders denemelerini, raporlarla öğrencinin gelişimini ve eksiklerini gösteren performans takip sistemini, öğrenciyi cevaplarına göre yönlendiren "Adım Kartları Seti"ni ve LGS'ye hazırlıkta en çok tercih edilen soru bankalarını tek bir eğitim setinde sunuyor. Vitamin LGS'de bulunan etkileşimli öğretmen konu anlatımları, öğrencinin tıpkı bir öğretmenle ders işliyormuş gibi çalışarak konulardaki eksiklerini tamamlamasına yardımcı oluyor. Ayrıca ders denemeleri ve LGS ile yüksek benzerlikteki deneme sınavlarıyla öğrenci eksiklerini tamamlıyor, gerçek sınav deneyimi yaşıyor ve diğer öğrenciler arasındaki sıralamasını görüyor. Vitamin LGS Adım Kartları'nın akıllı yapısı, öğrenciyi her bir soruda doğru ve yanlışlarına göre farklı bir soruya yönlendiriyor, öğrencinin kazanması gereken becerilerde pratik yapmasını sağlıyor. Böylece öğrenci, yeni nesil soruları çözmede başarılı olabiliyor.

Etiketler : Türk Telekom LGS Adım Kartları Seti
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