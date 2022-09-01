Türk pilotlar "TurAz Kartalı 2022 Tatbikatı" için Azerbaycan'da

Türk pilotlar "TurAz Kartalı 2022 Tatbikatı" için Azerbaycan'da

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak taktik uçuş tatbikatı "TurAz Kartalı-2022"ye katılacak olan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçuş ve teknik personelden oluşan ilk kafilenin Azerbaycan'a geldiğini duyurdu.

Açıklamada, tatbikata hazırlanmak amacıyla personelin yerleştirilmesi, tatbikatın planlanması ve diğer konularla ilgili çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

TurAz Kartalı-2022 tatbikatı 5 Eylül'de başlayacak.