Türk Kızılay'dan Kerkük'te ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı

Türk Kızılay; Kerkük, Musul, Telafer ve Erbil'de ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

Yetimlere ve geliri düşük öğrencilerin ailelerine Ramazan yardımları yaptı.

Kerkük'te 150 ihtiyaç sahibi öğrencinin ailesine giysi dağıtıldı.

Yardımların ilk adresi Kerkük'ün Korya semti oldu.

Bayram öncesi yapılan yardım, öğrencileri mutlu etti.

Irak Türkmen Cephesi, Türkiye'ye ve Türk Kızılay'a yardımlarından dolayı teşekkür etti.