VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pençe-Kilit Operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bazı yollar kapatılacak
Kurtulmuş: Adama sormazlar mı Atatürk Osmanlı subayı değil miydi?
3 kişilik hayat
"6 milyon 200 bin ton civarında buğday ve arpa stokumuz var"
Ukrayna: Birliklerimiz güneyde de ilerliyor
Göç İdaresi Başkanlığından Türkiye'deki yerleşik yabancılara sosyal uyum eğitimi
‘Kim der 79 yaşında'
İsveç'te YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
Bin 200 kişilik köye can suyu
Sahilleri kum zambakları süslüyor
Adana'ya Güney Koreli damat
Türk Kızılay'dan "her evde bir ilk yardımcı"
Bakan Dönmez: Doğal gazda bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz
Tweetler tek tuşla WhatsApp'a gidecek
Kan bağışı çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan'a selle mücadelede hızla yardım edilmesini istedi
İstanbul'daki metrobüs kazasından 99 kişi etkilendi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kur Korumalı Mevduat uygulaması 1,3 trilyon liralık hacmi geçti
Charles, İngiltere'nin resmen yeni kralı ilan edildi
TARİHİ ÇEŞME YENİ YERİNE TAŞINDI
Şıklık yarışı
Ümitler boşa çıkmadı
Kaza böyle gelmiş...
10 Eylül 2022 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:10 Eylül 2022 Cumartesi 17:00:00

Türk Kızılay'dan "her evde bir ilk yardımcı"

ABONE OL

Kaza ve kriz anlarında müdahale yapabilecek sertifikalı ilk yardımcı yetiştirmek için 2019 yılında 23 ilde başlatılan ve Kovid-19 sürecinde ara verilen eğitimlerin yeniden başlatılarak yurt genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Türk Kızılay Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü Dr. Gazi Alataş "Katılımcı eğitimi dediğimiz 2 saatlik kısa eğitimlerle tüm halka ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için yaygın bir kampanya başlatacağız" dedi.

Türk Kızılay tarafından kaza ve kriz anlarında müdahale yapabilecek sertifikalı "ilk yardımcı" yetiştirmek için 23 ilde başlatılan "Her evde bir ilk yardımcı" projesi yurt genelinde yaygınlaştırılacak. Türk Kızılay, "10 Eylül Dünya İlk Yardım Günü" dolayısıyla ilk yardımın hayat kurtarmadaki önemine yönelik farkındalığı artırmak için bu yılki temasını "Yaşam Boyu İlk Yardım Öğren" olarak belirledi.

Savaştaki askerlere ilk yardım ve sağlık eğitimi vermek amacıyla 1868'de "Hilâl-i Ahmer" adıyla kurulan Türk Kızılay, son 10 yılda toplumun özellikle ilk yardım konusunda bilinçlenmesi için çok sayıda kurs açtı. Bu doğrultuda kaza ve kriz anlarında müdahale yapabilecek sertifikalı ilk yardımcı yetiştirmek için 2019'da başlatılan "Her evde bir ilk yardımcı" projesiyle 23 ilde eğitimler verildi. Proje kapsamında düzenlenen 16 saatlik eğitimlere katılanlar, teorik ve pratik sınavların ardından "ilk yardımcı sertifikası" ve kimlik kartı almaya hak kazandı. 60 bin kişinin sertifika ile kimlik kartı almaya hak kazandığı ve Kovid-19 sürecinde yürütülmesine ara verilmek zorunda kalınan projenin, yurt genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Türk Kızılay, son 10 yılda 236 bin 999 kişiye sertifikalı ilk yardım, 587 bin 702 kişiye ise yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdi.

- 1200'e yakın görevliyle ilk yardım eğitimleri yapılıyor

Türk Kızılay Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü Dr. Gazi Alataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 ildeki 35 merkezde ilk yardım eğitimleri yapıldığını belirtti. Alataş, eğitimlerin iş yerlerinde çalışanlara ve talep edenlere verildiğine işaret ederek, "200'e yakın eğitimcimiz var, ihtiyaç olduğunda dışarıdan çağırabildiğimiz ve sözleşmemiz olan 1000 kadar eğitimciyle eğitim faaliyetlerini yürütüyoruz." bilgisini verdi. - "Her evde bir ilk yardımcı" eğitimlerinde düzenleme Alataş, "Her evde bir ilk yardımcı" sloganıyla 2019'da başlatılan projenin eğitimlerinin eğitimlerin yüz yüze olması gerektiğini aktararak, şöyle dedi: "Çünkü maket üzerinde gösterilen eğitimler. Bu sene bunu tekrar hızlandıracağız ve hedefimiz, her evde bir ilk yardımcı. Bunun için sertifikalı eğitimden daha çok katılımcı eğitimi dediğimiz 2 saatlik kısa eğitimlerle tüm halka ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için yaygın bir kampanya başlatacağız. Bu konuda bir destek ve fon bulabilirsek, köy köy, kasaba kasaba, kahve kahve, okul okul gezip 550'den fazla olan şubelerimizin de desteğiyle ilk yardım bilinci, ilk yardım anlayışı yaklaşımını tüm ülkeye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında Kovid-19 öncesinde 60 bin kişiye eğitim vermiştik ama pandemi başlayınca süreç maalesef aksadı. Bu yıldan sonra hızlı bir şekilde başlayacağız." Alataş, kampanyanın şubelerde sürdürüleceğini ancak eğitim verilen Türk Kızılay gönüllülerinin yer alacağı 2 kişilik ekiplerle vatandaşlara yerinde eğitim sunulacağını bildirerek, her ilin nüfus, sosyo-demografik ve coğrafi dağılımı gibi özelliklerine göre çalışma yürütüleceğini söyledi.

- Son dönemlerdeki kazalar, ilk yardım eğitimlerini gündeme getirdi

Son dönemde meydana gelen kazaların ilk yardım eğitimlerinin önemini gündeme getirdiğini dile getiren Alataş, eğitimlerde kaza anında yapılması ve yapılmaması gerekenlerin paylaşıldığını aktardı. Alataş, ilk yardım bilincinin halkın tamamında oluşması gerektiğini vurgulayarak, kursların başvuru sayısına göre açıldığını ve sınıf mevcudunun 7'den az, 14'ten fazla olmadığını aktardı. Alataş, "Sınıf mevcudu ortalama 10 kişi derseniz, yılda 25 bin kişiye eğitim verdiğimizi düşünürsek yılda 2 bin 500 kurs açtığımız söylenebilir." ifadesini kullandı. Türk Kızılayın 200 bin gönüllüsü bulunduğunu ve bunların 80 binin aktif olduğunu bildiren Alataş, ilk yardım temel uygulamalarına ilişkin "www.kizilay.org.tr" internet adresinden bilgi alınabileceğini kaydetti.

Etiketler : kızılay türk kızılay ilk yardım ilk yardımcı
Makyajsız Emina

Makyajsız Emina
Selahattin'i görünce ‘evleneceğim' dedim

Selahattin'i görünce ‘evleneceğim' dedim
ABD'de ‘Alev Alev'

ABD'de ‘Alev Alev'
Golf severler sahnede

Golf severler sahnede
Evlilik tekfilini 'kibarca' reddetti

Evlilik tekfilini 'kibarca' reddetti
Ata'nın cüzdan sevinci

Ata'nın cüzdan sevinci
Kanseri yendim

Kanseri yendim
Kadınları yaralı bırakmayın

Kadınları yaralı bırakmayın
60 bin kişilik koro

60 bin kişilik koro

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes