Türk Kızılay Antakya'da günlük 10 bin kişilik sahur paketi hazırlayacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasarı alan Antakya'da Türk Kızılay, içinde kahvaltılık malzeme, meyve suyu ve ekmek bulunan sahur paketini depremzedelere ulaştıracak.

Kızılay Hatay Ekip Başkanı Baran Akar, AA muhabirine, ramazanın gelmesiyle depremzedelere dağıtılmak üzere sahur paketi hazırlandığını söyledi.

İlk etapta 10 bin paket hazırlandığını belirten Akar, "Sahadan gelecek ihtiyaçları karşılama adına arkadaşlarımız paket hazırlamaya devam edecekler. Her gün sahadan aldığımız veriler doğrultusunda paket sayımız daha da artacak. Şu an için tüm ihtiyacı karşılama adına stoklarımız da hazır, biz de hazırız." dedi.

Sahura kadar paket hazırlamaya devam edeceklerini dile getiren Akar, paketin içinde peynir, zeytin, meyve suyu, ekmek, tahin-pekmez, tereyağı gibi malzemelerin bulunduğunu kaydetti.

Akar, günde 3 öğün yemek üretimi ve sahurluk malzeme dağıtımına devam edeceklerini anlattı.