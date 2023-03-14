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14 Mart 2023 Salı 11:38:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 11:38:00

Türk Kızılay gönüllüleri moral aşılıyor

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Depremlerden etkilenen Malatya'da Türk Kızılay gönüllüleri, sokak sokak gezerek depremden etkilenen çocuklar için etkinlik düzenliyor.

Depremlerden etkilenen Malatya'da Türk Kızılay gönüllüleri, sokak sokak gezerek depremden etkilenen çocuklar için etkinlik düzenliyor. Malatya'da faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kendirli köyünde yaşayan çocuklarla bir araya geldi. Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar, kendilerini karşılayan Türk Kızılay gönüllüleriyle şarkılar eşliğinde oyunlar oynadı.

Türk Kızılay Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürü ve Malatya Koordinatörü Abdurrahman Yıldırım, çocukları deprem psikolojisinden uzaklaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Depremden en çok etkilenenlerin başında çocukların geldiğine işaret eden Yıldırım, "Çocukları ne kadar hızlı bir şekilde normal hayatlarına döndürebilirsek ilimiz de normal hayatına dönecek. Çocukların psikolojilerini iyileştirmek ve acılarını unutturmak için mahalle mahalle gönüllülerimiz etkinlikler düzenliyorlar. Çocuklara çeşitli hediyeler ve oyuncaklar veriyorlar. Bir nebze de olsa bu acıyı unutturmak istiyoruz." diye konuştu. - "İyi ki gönüllü oldum" Gönüllü çalışanlardan Bediha Berrak da Türk Kızılayda gönüllü olarak görev alarak çocuklarla bir araya gelmekten, onların yüzünü güldürmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Hayatında yaptığı en güzel şeyin deprem bölgesinde görev almak olduğunu aktaran Berrak, "Çocukları mutlu etmek, insanların halini ve hatırını sormak çok güzel. Uzaktan duymak ayrı, olayı yaşamak bambaşka. İyi ki gönüllü oldum. Çocukları dinlemeye çalışıyoruz. Onları üzmeden diyalog kurmaya çalışıyoruz. Oyunlar oynuyoruz, çizim yapıyoruz, şarkılar söylüyoruz." ifadesini kullandı. Malatya'da yaşayan gönüllülerden Mikail Ünsal da Türk Kızılay ile depremzede çocuklara ulaşma imkanı bulduklarına işaret ederek, "Her şeyi unutuyorsun, unutmasan bile içindeki mutluluk kırıntısını diriltiyor. Bu çocukların tebessümü ve mutluluğu parayla satın alınamayacak kadar kadim bir şey. İnşallah bugünler de geçecek el birliğiyle bu yaraları saracağız." dedi. Etkinliğe çocuğunu getiren Ayten Durak da organizasyondan çocuklar kadar kendilerinin de mutluluk duyduklarına değinerek, "Çocuklarımız çok eğlendi ve onlar için iyi oldu. Geldikleri için çok teşekkür ederiz." dedi.

Etiketler : Türk Kızılay gönüllüleri Bölge Afet Yönetim Müdürü Malatya Koordinatörü Abdurrahman Yıldırım

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