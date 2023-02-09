VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AFAD: Depremdeki can kaybı 12 bin 391'e yükseldi
Türkiye'nin Avrupa temsilciliklerinde açılan defterlere taziye mesajları yağıyor
Kahramanmaraş'ta depremden 64 saat sonra 24 yaşındaki genç enkazdan kurtarıldı
Emine Erdoğan, Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti
Türk Kızılay, çadır üretimini iki katına çıkardı
El Salvador'dan Türkiye'ye 100'ü aşkın arama kurtarma personeli gönderildi
CTE'den Hatay cezaevinde yaşanan firar girişimine ilişkin açıklama
Iğdır'da iki kardeş biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışladı
Afet bölgesindeki sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı
Yaralı depremzedeler askeri uçakla İstanbul'a getirildi
Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve 2 kızı 65 saat sonra kurtarıldı
Deprem afetinde dördüncü gün: Yüzyılın felaketinde son durum nedir?
Bakan Karaismailoğlu: Hatay Havalimanı en geç pazar günü çalışır hale gelecek
Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirmeyi sürdürüyor
Enkaz altında kalan kız kardeşler 67 saat sonra kurtarıldı
Başkan Erdoğan, Adana'da depremzedelere moral verdi
Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedeleri ziyaret etti
Gürcistan, Türkiye'ye ikinci arama kurtarma ekibini gönderdi
Almanya depremzedeler için 80 ton yardım malzemesi gönderecek
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa Senatosunun kararına tepki
Putin'den Türkiye'deki Rus arama kurtarma ekiplerinin arttırılması talimatı
AKINCI TİHA'lar deprem bölgesinin üzerinde
TSK'nın uçan kaleleri, yabancı kurtarma ekiplerini taşıdı
Pentagon: George HW Bush uçak gemisi Türkiye'ye gidiyor
09 Şubat 2023 Perşembe 02:26:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 02:26:00

Türk Kızılay, çadır üretimini iki katına çıkardı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üretim kapasitesini iki katına çıkardı. Günlük 500 çadır üretiminin yapıldığı Çadır Tekstil bölümünden her gün afet bölgesine 4-5 tır gönderiliyor.

Türk Kızılayın Etimesgut Yerleşkesi'nde 70 yıldır afet çadırı üretimi yapılan Çadır Tekstil bölümünde, AFAD'ın geçtiği siparişler üretiliyor.

AFAD için yapılan üretim alanında basın mensuplarına bilgi veren Türk Kızılay Çadır Tekstil Grubu Genel Müdürü Ömer Faruk Özgün, normal döneminde günde 200-250 çadır üretiminin yapıldığını söyledi.

Özgün, "Afetin olmasıyla üretim kapasitesini hemen iki katına çıkardık. Gece gündüz, 24 saat prensibiyle şu an üretimlerimizi yapmaktayız. Günde 500 çadır çıkarabiliyoruz. Her gün afet bölgesine 4-5 tır gönderebiliyoruz." dedi.

"LABORATUVAR TESTLERİNDEN GEÇMEZSE ÜRETİME BAŞLAYAMIYORUZ"

Daha önceki planlamalar kapsamında, yaşanan depremlerden önce bölgeye 15 bin çadır sevkiyatı yaptıklarını bildiren Özgün, ürettikleri çadıra ilişkin teknik detayları anlattı.

Özgün, şunları kaydetti:

"Bir aile çadırı ve kış için özellikle hazırlanmış 16,5 metrekarelik bir çadır. İki cidardan oluşuyor. Dış cidar ve iç cidar. Arada bir hava tabakası kalıyor. Kalın kumaşlar ve içindeki keçeyle birlikte arada kalan hava tabakası sayesinde çok güzel bir ısı izolasyonu sağlıyor. Çadırımızın en önemli özelliği alev yürümez, su itici ve küflenmez olması. Bu şartları AFAD bizden mutlaka istiyor. Laboratuvar testlerinden geçmezse üretime başlayamıyoruz. Çadırımızın girişinde Türk ailelerini düşünerek yaptığımız bir antre bölümü var. Ayakkabılarını çıkarıp girebiliyor aile. İçeride bir yaşam alanı var. Sobanın kurulduğu alan var. Sobanın kurulduğu yerler ısıya çok dayanıklı tasarlanıyor."

Etiketler : Deprem Kızılay AFAD

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX