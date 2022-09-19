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19 Eylül 2022 Pazartesi 22:26:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 23:32:00

Türk kara sularına itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 34 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-28" botu ile kurtarılarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Etiketler : Sahil Güvenlik Ayvacık açıkları Yunanistan
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